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Блинкен хочет обсудить с Лавровым "Северный поток-2"

Киев • УНН

 • 20105 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Представитель Госдепа рассказал, намерен ли госсекретарь США Энтони Блинкен обсудить проект трубопровода “Северный поток-2” с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время встречи на полях министерской сессии Арктического совета. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Госдепа.

Блинкен хочет обсудить с Лавровым "Северный поток-2"

Детали

В Госдепе заявили о стремлении к более стабильным и предсказуемых отношений с Россией, а не эскалации. Блинкен намерен обсудить сферы возможных отношений с Россией с Сергеем Лавровым. Таокж представитель Госдепа добавил, что США дали четко понять отношение к строительству трубопровода “Северный поток-2” и считают его “стратегическим проектом, который подрывает европейскую безопасность и энергетическую безопасность”.

Цитата

“Мы смогли бы продолжить важный Новый договор о СНВ на пять лет прямо сейчас, но мы также рассматриваем сферы, в которых Россия вела себя агрессивно, за которые, как сказал Президент Джо Байден, имеет поплатиться. Мы не будем стоять сложа руки. Мы не стремимся эскалации, мы просто опять же ищем более предсказуемых, стабильных отношений ”, - говорится в сообщении.

Напомним

Главы дипведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которой договорились встретиться “на полях” Арктического совета в Рейкьявике.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет медлить с ответом на агрессию со стороны Москвы в США.

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