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The Guardian

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Блінкен хоче обговорити з Лавровим “Північний потік-2”

Київ • УНН

 • 20105 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Представник Держдепу розповів, чи має намір держсекретар США Ентоні Блінкен обговорити проект трубопроводу “Північний потік-2” з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим під час зустрічі на полях міністерської сесії Арктичної ради. Про це пише УНН з посиланням на сайт Держдепу.

Блінкен хоче обговорити з Лавровим “Північний потік-2”

Деталі

У Держдепі заявили про прагнення до більш стабільних та передбачуваних відносин з Росією, а не ескалації. Блінкен має намір обговорити сфери можливих відносин з Росією з Сергієм Лавровим. Таокж представник Держдепу додав, що США дали чітко зрозуміти ставлення до будівництва трубопроводу “Північний потік-2” і вважають його “стратегічним проектом, який підриває європейську безпеку та енергетичну безпеку”.

Цитата

“Ми змогли б продовжити важливий Новий договір про СНВ на п’ять років прямо зараз, але ми також розглядаємо сфери, в яких Росія поводилася агресивно, за які, як сказав Президент Джо Байден, має поплатитися. Ми не будемо стояти склавши руки. Ми не прагнемо ескалації, ми просто знову ж таки шукаємо більш передбачуваних, стабільних відносин”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Глави дипвідомств Росії і США Сергій Лавров і Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися “на полях” Арктичної ради в Рейк’явіку.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, під час розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена не зволікатиме з відповіддю на агресію з боку Москви в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держдепі США занепокоєні збільшенням російських військових в Арктиці

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