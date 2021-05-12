Лавров і Блінкен зустрінуться в Рейк'явіку в кінці травня

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Під час розмови сторони обговорили взаємодію в Арктичній раді, в тому числі в зв'язку з переходом головування в цій структурі до Росії, який відбудеться на міністерській сесії в Рейк'явіку 20 травня, повідомили у відомстві.

"Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" цієї сесії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Лавров і Блінкен обговорили графік "інших російсько-американських контактів на майбутній період, включаючи пропозицію Вашингтона про організацію російсько-американського саміту".

Додамо

Раніше Байден висловив надію, що зможе зустрітися з Володимиром Путіним в червні 2021 року. Таким чином глава американської держави відповів на запитання журналістів, чи розраховує він на зустріч під час своєї поїздки до Європи на саміти НАТО 14 червня в Брюсселі і "Великої сімки" з 11 по 13 червня в Великій Британії.