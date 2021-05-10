Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним після кібератаки

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“Я збираюся зустрітися з президентом Путіним”, — сказав Байден, відповідаючи на питання журналіста.

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Президент США також зазначив, що він не бачив ніяких доказів того, що російський уряд був причетний до атаки програм-здирників на Colonial Pipeline. Він додав, що Кремль “несе певну відповідальність за те, щоб розібратися з цим”, оскільки зловмисники, ідентифіковані ФБР, базуються в Росії.

Про зустріч Байдена і Путіна

13 квітня Байден вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території “третьої країни”. Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.

4 травня Байден заявив, що “сподівається і чекає” зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Великобританію і Бельгію.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков також вказував, що саміт Путіна і Байдена може пройти в червні. “Називають червень, навіть є конкретні дати”, — зазначив він, проте точні дати розкривати не став.

Видання Politico, посилаючись на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків, повідомляло, що саміт президентів Росії і США може пройти в таких містах, як Рейк’явік, Прага, Любляна і Баку.

Про хакерську атаку на Colonial Pipeline

Хакерська атака на оператора трубопроводів в США Colonial Pipeline розпочалася 6 травня. Зловмисники викрали масив даних, потім заблокували комп’ютери і зажадали грошей. Джерела Bloomberg повідомляли, що вимагачі погрожували злити в інтернет конфіденційну інформацію і залишити комп’ютери заблокованими. На наступний день Colonial Pipeline змушена була зупинити роботу паливопроводу.

CNN і NBC News повідомляли, що за атакою на трубопровід в США може стояти група DarkSide, в яку входять у тому числі російські хакери. Однак офіційні представники американської влади подібні припущення спростовували.