Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Встреча президентов США и России состоится, несмотря на недавнюю кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время пресс-брифинге, передает CNBC News на своем канале в YouTube, передает УНН.
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“Я собираюсь встретиться с президентом Путиным”, — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста.
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Президент США также отметил, что он не видел никаких доказательств того, что российское правительство было причастно к атаке программ-вымогателей на Colonial Pipeline. Он добавил, что Кремль “несет определенную ответственность за то, чтобы разобраться с этим”, поскольку злоумышленники, идентифицированные ФБР, базируются в России.
О встрече Байдена и Путина
13 апреля Байден впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории “третьих стран”. Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.
4 мая Байден заявил, что “надеется и ждет” встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.
Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. “Называют июнь, даже есть конкретные даты”, — отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.
Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.
О хакерской атаке на Colonial Pipeline
Хакерская атака на оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными. На следующий день Colonial Pipeline вынуждена была остановить работу топливопровода.
CNN и NBC News сообщали, что за атакой на трубопровод в США может стоять группа DarkSide, в которую входят в том числе российские хакеры. Однако официальные представители американских властей подобные предположения опровергали.