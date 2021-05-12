Лавров и Блинкен встретятся в Рейкьявике в конце мая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Главы дипведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться "на полях" Арктического совета в Рейкьявике. Об этом сообщается на сайте российского МИД, передает УНН.
Детали
В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие в Арктическом совете, в том числе в связи с переходом председательства в этой структуре к России, который состоится на министерской сессии в Рейкьявике 20 мая, сообщили в ведомстве.
"Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили график "других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита".
Добавим
Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопросы журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и "Большой семерки" с 11 по 13 июня в Великобритании.