У Держдепі США занепокоєні збільшенням російських військових в Арктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Сполучені Штати та Королівство Данія поділяють занепокоєння щодо збільшення російської військової присутності в Арктиці. Про це інформують у Держдепі США, пише УНН.
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США також привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати 245 млн доларів у оборону Північної Атлантики і Арктики та підкреслили взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною і безпечною.
Відзначають, що Блінкен відвідає Данію 16-17 і 20 травня 2021 року проведе переговори з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен і главою МЗС Еппе Кофодом.
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ВМС Британії будуть увесь рік знаходитися в Арктиці для протидії Росії та Китаю.