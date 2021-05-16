У Держдепі США занепокоєні збільшенням російських військових в Арктиці

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США також привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати 245 млн доларів у оборону Північної Атлантики і Арктики та підкреслили взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною і безпечною.

Відзначають, що Блінкен відвідає Данію 16-17 і 20 травня 2021 року проведе переговори з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен і главою МЗС Еппе Кофодом.

Додатково

ВМС Британії будуть увесь рік знаходитися в Арктиці для протидії Росії та Китаю.