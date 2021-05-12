Блінкен у розмові з Лавровим заявив, що США не зволікатиме із відповіддю на агресію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен, під час розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена не зволікатиме з відповіддю на агресію з боку Москви в США. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, передає УНН.
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“Державний секретар Блінкен підтвердив намір президента Байдена захищати американців та діяти на захист інтересів США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам”, — заявив Прайс.
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Своєю чергою, очільники зовнішньополітичних відомств двух країн домовились зустрітись в Рейк’явіку наступного тижня. Ця зустріч буде першою перша після приходу до влади адміністрації Джо Байдена.
В той час у столиці Ісландії проходитиме зустріч голів МЗС країн Арктичної ради. У повідомленні МЗС РФ зазначено, що Блінкен і Лавров проведуть окрему двосторонню зустріч “на полях” цього форуму 20 травня. У Держдепартаменті це також підтвердили.
Чи говоритимуть вони про організацію зустрічі президентів США і Росії, або чи буде будь-яким чином обговорена тема України — не уточнюється.
Про зустріч Байдена і Путіна
13 квітня Байден вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території “третьої країни”. Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.
4 травня Байден заявив, що “сподівається і чекає” зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Великобританію і Бельгію.
Помічник президента Росії Юрій Ушаков також вказував, що саміт Путіна і Байдена може пройти в червні. “Називають червень, навіть є конкретні дати”, — зазначив він, проте точні дати розкривати не став.
Видання Politico, посилаючись на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків, повідомляло, що саміт президентів Росії і США може пройти в таких містах, як Рейк’явік, Прага, Любляна і Баку.
Зокрема, 11 травня Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним після кібератаки.