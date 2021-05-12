Блинкен в разговоре с Лавровым заявил, что США не будут медлить с ответом на агрессию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет медлить с ответом на агрессию со стороны Москвы в США. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает УНН.
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“Государственный секретарь Блинкен подтвердил намерение президента Байдена защищать американцев и действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам”, — заявил Прайс.
Детали
В свою очередь, руководители внешнеполитических ведомств двух стран договорились встретиться в Рейкьявике на следующей неделе. Эта встреча будет первой первая после прихода к власти администрации Джо Байдена.
В то время в столице Исландии пройдет встреча глав МИД стран Арктического совета. В сообщении МИД РФ говорится, что Блинкен и Лавров проведут отдельную двустороннюю встречу “на полях” этого форума 20 мая. В Госдепартаменте это также подтвердили.
Будут ли они говорить об организации встречи президентов США и России, или будет каким-либо образом обсуждена тема Украины — не уточняется.
О встрече Байдена и Путина
13 апреля Байден впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории “третьих стран”. Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.
4 мая Байден заявил, что “надеется и ждет” встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.
Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. “Называют июнь, даже есть конкретные даты”, — отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.
Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.
В частности, 11 мая Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки.