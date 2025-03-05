Благотворительность в действии: "ДоброДій" в феврале оказал помощь на почти 400 тыс. грн
Киев • УНН
Биржа Благотворительности "ДоброДій" реализовала проекты на 394 000 грн в феврале, большая часть средств направлена на помощь больным детям. В Днепре также запустили проект "Представитель Пациента" для помощи гражданам.
В феврале Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, реализовала проекты на сумму 394 000 грн, значительная часть которых направлена на помощь тяжело больным детям. Также в Днепре стартовал социальный проект "Представитель Пациента", который помогает гражданам получать гарантированные медицинские услуги, пишет УНН.
"В феврале мы реализовали проекты общей стоимостью 394 000 грн", - сообщили в Бирже Благотворительности.
В прошлом месяце благотворители оказали адресную помощь тяжело больным детям на сумму более 268 тысяч гривен. В частности, было проведено 8 курсов реабилитации, одно оперативное вмешательство, два диагностических обследования.
Кроме того, благотворители закупили необходимые медицинские товары и специализированное медицинское питание.
В феврале также был запущен проект "Представитель Пациента" в Днепре.
"Медицинская реформа продолжается, но многие украинцы до сих пор не знают, какие услуги они должны получать бесплатно, как защитить свои права и куда обращаться в случае нарушений. "Представители Пациента" работают в Днепре, чтобы помочь людям разобраться в системе здравоохранения, узнать о доступных услугах и повлиять на улучшение их качества", - рассказали в "ДоброДій".
Этот проект будет действовать до 14 марта в городской клинической больнице №6 и консультативной поликлинике Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова.
Всего за время полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь на 129 309 000 гривен. Из них:
- Силы обороны Украины – 91 530 000 грн;
- медицинские учреждения – 8 500 000 грн;
- больные дети и подростки – 15 423 000 грн;
- гуманитарные инициативы и социальные проекты – 13 856 000 грн.
Присоединиться к благотворительным проектам можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects