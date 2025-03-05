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Благодійність у дії: "ДоброДій" у лютому надав допомогу на майже 400 тис. грн

Київ • УНН

 • 15001 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" реалізувала проєкти на 394 000 грн у лютому, більшість коштів спрямовано на допомогу хворим дітям. У Дніпрі також запустили проєкт "Представник Пацієнта" для допомоги громадянам.

Благодійність у дії: "ДоброДій" у лютому надав допомогу на майже 400 тис. грн

У лютому Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, реалізувала проєкти на суму 394 000 грн, значну частину яких спрямовано на допомогу важкохворим дітям. Також у Дніпрі стартував соціальний проєкт "Представник Пацієнта", який допомагає громадянам отримувати гарантовані медичні послуги, пише УНН.

"У лютому ми реалізували проєкти загальною вартістю 394 000 грн", - повідомили у Біржі Благодійності.

Минулого місяця благодійники надали адресну допомогу важкохворим дітям на понад 268 тисяч гривень. Зокрема, було проведено 8 курсів реабілітації, одне оперативне втручання, два діагностичних обстеження.

Окрім того благодійники закупили необхідні медичні товари та спеціалізоване медичне харчування.

У лютому також був запущений проєкт "Представник Пацієнта" у Дніпрі.

"Медична реформа триває, але багато українців досі не знають, які послуги вони мають отримувати безоплатно, як захистити свої права та куди звертатися у разі порушень. "Представники Пацієнта" працюють у Дніпрі, щоб допомогти людям розібратися в системі охорони здоров’я, дізнатися про доступні послуги та вплинути на покращення їхньої якості", - розповіли у "ДоброДій".

Цей проєкт діятиме до 14 березня в міській клінічній лікарні №6 та консультативній поліклініці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова.

Загалом за час повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності "ДоброДій" надала  допомогу на 129 309 000 гривень. З них:

  • Сили оборони України – 91 530 000 грн;
    • медичні установи – 8 500 000 грн;
      • хворі діти та підлітки – 15 423 000 грн;
        • гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти – 13 856 000 грн.

          Долучитися до благодійних проєктів можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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