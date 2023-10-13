Благотворители получили только половину средств, которые были заблокированы из-за ликвидации банка "Конкорд"

Детали

Эти выплаты происходят в рамках удовлетворения требований представителей седьмой очереди реестра акцептованных требований кредиторов финансового учреждения. Известно о получении половины от заблокированных средств Благотворительным Фондом «Хесед Менахем», который занимается оказанием помощи людям с инвалидностью, Благотворительным Фондом Руслана Шостака и БО Иудейской общины Каменского.

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Все эти благотворительные организации в своей деятельности фактически полностью зависят от того, что предоставляют доноры и грантодатели, а возврат лишь половины заблокированных средств не позволяет полноценно оказывать помощь нуждающимся.

Как отметила по этому поводу в сообщении в Фб совладелица банка Юлия Соседка, «это происходит в трудное для Украины время, когда крайне важна поддержка наших сограждан и защитников, которые рискуют собственной жизнью ради нашей свободы и будущего нашей страны».

«Мы с вами не должны довольствоваться такой частичной выплатой, когда есть ресурсы для полных выплат. Вместо того, чтобы радоваться, фактически, подачкам, нужно спросить себя: как обеспечить полный возврат средств всем юридическим лицам, в том числе благотворительным организациям.», - отметила она в заметке.

Добавим, что, по информации агентства, в кассе головного банка и отделениях АО «АКБ «КОНКОРД» остаются наличные средства в гривне и валюте. Кроме того, на корреспондентских счетах банка до сих пор находится определенный объем валюты, которая могла быть продана, а средства от продажи могли быть направлены на выплаты клиентам и вкладчикам. Также сейчас Фонд продолжает платить арендную плату за помещения отделений банка. Как отметили по этому поводу в ФГВФЛ, пока, «в соответствии с определенными ликвидационными процедурами, Фонд осуществляет меры по прекращению арендных правоотношений с соблюдением требований законодательства».

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Контекст

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября. Для четвертой группы была согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно. Выплаты этим группам стартовали с 28 сентября. А выплаты седьмой очереди («другие вкладчики и юридические лица (бизнес) – клиенты банка, которые не являются связанными с банком лицами» - ред.) начались с 9 октября. Общая сумма требований этой очереди составляет 564,2 млн грн, но, как сообщает Фонд, сейчас происходит «частичное удовлетворение требований 2 тыс. 56 кредиторов седьмой очереди реестра». Сумма полученных ими средств составит 282 млн 75 тыс. 22,99 грн, то есть лишь 50% от общей суммы седьмой очереди.

Ранее УНН уже поднимал в своих материалах вопрос того, как ликвидация банка «Конкорд» повлияла на его клиентов, в частности на благотворительные организации. Директор БО БФ «Хесед Менахем» Олег Ростовцев рассказывал, что перед объявлением о ликвидации банка на счета организации зашли средства от британского благотворительного фонда. Эти средства должны были быть использованы на полугодовую благотворительную программу по помощи людям с инвалидностью. Деньги должны были быть направлены на лекарства, помощь в реабилитации, оплату работы соответствующих специалистов.

«Хесед Менахем» - не единственная благотворительная организации, чьи средства оказались заблокированными на счетах в «Конкорде» после решения НБУ о его ликвидации. Речь идет, в частности, о Благотворительном Фонде Руслана Шостака, оказывающем поддержку детям-сиротам и БО Иудейской общины Каменского, которая оказывает помощь различным категориям граждан, в том числе и военным.

Напомним

По поводу скорости получения средств вкладчиками и клиентами банка совладелица «Конкорда» Елена Соседка отметила, что высоколиквидных активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно. Совладелицы банка Елена и Юлия Соседки, в общем, согласны с необходимостью такого подхода, но отмечают — что это нужно прежде всего для банков, из которых незаконно вывели средства, и им нечем гасить свои обязательства, но это не был случай «Конкорда».

В частности, Елена Соседка отмечала, что благотворители столкнулись с несправедливостью, порожденной несовершенством законодательства, которое поставило всех юридических лиц в один ряд. В свою очередь Юлия Соседка отметила, что команда «Конкорда» в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.

После того, как информация о проблеме деятельности благотворителей стала публичной, члены финансового комитета ВР отметили готовность рассмотреть вопрос об очереди выплаты средств благотворительным организациям при ликвидации банков. О такой готовности эксклюзивно УНН сообщили народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко и его коллега, народный депутат Нина Южанина. По мнению Нины Южаниной, ситуация вокруг банка «Конкорд» свидетельствует о том, что Нацбанк пошел на политические шаги, а не на достоверное изучение положения банка. Нардеп отметила, что «Конкорд» - это банк, «по закрытию которого хайпуют некоторые члены профильного комитета», но они не интересуются тем, «кто является клиентами и чем это может обернуться для порядочных клиентов и физических, и юридических лиц». В свою очередь Андрей Николаенко высказал мнение о том, что в истории с отзывом лицензии и ликвидацией «Конкорда» может быть политический подтекст.