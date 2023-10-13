Благодійники отримали лише половину коштів, які були заблоковані через ліквідацію банку "Конкорд"

Деталі

Ці виплати відбуваються в рамках задоволення вимог представників сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів фінансової установи. Наразі відомо про отримання половини від заблокованих коштів Благодійним Фондом «Хесед Менахем», який займається наданням допомоги людям з інвалідністю, Благодійним Фондом Руслана Шостака та БО Іудейської громади Кам'янського.

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Усі ці благодійні організації у своїй діяльності, фактично, повністю залежать від того, що надають донори та грантодавці, а повернення лише половини заблокованих коштів не дозволяє повноцінно надавати допомогу нужденним.

Як зазначила з приводу цього в дописі у Фб співвласниця банку Юлія Сосєдка, «це відбувається у важкий для України час, коли вкрай важлива підтримка наших співгромадян та захисників, які ризикують власним життям задля нашої свободи та майбутнього нашої Країни».

«Ми з вами не маємо задовольнятися такою частковою виплатою, коли є ресурси для повних виплат. Замість того, щоб радіти, фактично, подачкам, потрібно запитати себе: як забезпечити повне повернення коштів усім юридичним особам, у тому числі благодійним організаціям?», - зазначила вона у дописі.

Додамо, що, за інформацією агентства, у касі головного банку та відділеннях АТ «АКБ «КОНКОРД» залишаються готівкові кошти у гривні та валюті. Крім того, на кореспондентських рахунках банку досі знаходиться певний обсяг валюти, яка могла бути продана, а кошти від продажу могли бути спрямовані на виплати клієнтам та вкладникам. Також наразі Фонд продовжує сплачувати орендну плату за приміщення відділень банку. Як зазначили з цього приводу у ФГВФЛ, наразі, «відповідно до визначених ліквідаційних процедур, Фонд здійснює заходи щодо припинення орендних правовідносин із дотриманням вимог законодавства».

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Контекст

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, склала 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи була погоджена виплата у розмірі 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цім групам стартували з 28 вересня. А виплати сьомій черзі ( «інші вкладники та юридичні особи (бізнес) – клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами» - ред.) почалися з 9 жовтня. Загальна сума вимог цієї черги складає 564,2 млн грн, але, як повідомляє Фонд, наразі відбувається «часткове задоволення вимог 2 тис. 56 кредиторів сьомої черги реєстру». Сума отриманих ними коштів складе 282 млн 75 тис. 22,99 грн, тобто лише 50% від загальної суми сьомої черги.

Раніше УНН вже піднімав в своїх матеріалах питання того, як ліквідація банку «Конкорд» вплинула на його клієнтів, зокрема на благодійні організації. Директор БО БФ «Хесед Менахем» Олег Ростовцев розповідав, що перед оголошенням про ліквідацію банку на рахунки організації зайшли кошти від британського благодійного фонду. Ці кошти мали бути використані на піврічну благодійницьку програму із допомоги людям з інвалідністю. Гроші мали бути спрямовані на ліки, допомогу в реабілітації, оплату роботи відповідних фахівців.

«Хесед Менахем» - не єдина благодійна організації, чиї кошти опинилися заблокованими на рахунках у «Конкорді» після рішення НБУ про його ліквідацію. Мова йде, зокрема, про Благодійний Фонд Руслана Шостака, що надає підтримку дітям-сиротам та БО Іудейської громади Кам՚янського, яка надає допомогу різним категоріям громадян, зокрема, і військовим.

Нагадаємо

З приводу швидкості отримання коштів вкладниками та клієнтами банку співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка зазначила, що високоліквідних активів банку вистачить, щоб вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульований законодавчо. Співвласниці банку Олена та Юлія Сосєдки, загалом, згодні з необхідністю такого підходу, але наголошують — що це потрібно передусім для банків, з яких незаконно вивели кошти, і вони не мають чим гасити свої зобов'язання, але це не був випадок «Конкорду».

Зокрема, Олена Сосєдка зазначала, що благодійники зіткнулися з несправедливістю, породженою недосконалістю законодавства, яке поставило усіх юридичних осіб в один ряд. Своєю чергою Юлія Сосєдка наголосила, що команда «Конкорду» в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.

Після того, як інформація щодо проблеми діяльності благодійників стала публічною, члени фінансового комітету ВР наголосили на готовності розглянути питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації банків. Про таку готовність ексклюзивно УНН повідомили народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко та його колега, народний депутат Ніна Южаніна. На думку Ніни Южаніної, ситуація навколо банку «Конкорд» свідчить про те, що Нацбанк пішов на політичні кроки, а не на достеменне вивчення становища банку. Нардеп зазначила, що «Конкорд» - це банк, «щодо закриття якого хайпують деякі члени профільного комітету», але вони не цікавляться тим, «хто є клієнтами і чим це може обернутися для порядних клієнтів і фізичних, і юридичних осіб». Своєю чергою Андрій Ніколаєнко висловив думку про те, що в історії з відкликанням ліцензії та ліквідацією «Конкорду» може бути політичний підтекст.