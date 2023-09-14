Люди з інвалідністю вже понад місяць не отримують нашої допомоги: як ліквідація банку "Конкорд" вплинула на благодійників

Директор БО БФ «Хесед Менахем» Олег Ростовцев у коментарі УНН розповів, що перед оголошенням про ліквідацію банку «Конкорд» на рахунки організації зайшли кошти від британського благодійного фонду. Ці кошти мали бути використані на піврічну благодійницьку програму із допомоги людям з інвалідністю.

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«Для нас дуже прикро, що транш на півроку роботи цих програм, який до нас зайшов у липні - з 17 по 24 липня з Великої Британії від великого благодійного фонду, і ми мали почати використовувати з 1 серпня (саме в цей день було ухвалене рішення про відкликання та ліквідацію банку – ред.) - ці програми заморожені. Вони просто не працюють. Всі дуже сподіваються, що колись ці гроші повернуться і ми зможемо працювати. І багато людей з інвалідністю зможуть отримувати допомогу, яку вони потребують», - розповів Ростовцев.

За словами директора фонду, гроші мали бути спрямовані на ліки, допомогу в реабілітації, оплату роботи відповідних фахівців.

«Ми БО, яка повністю залежить від того, що нам надають наші донори та грантодавці. Для нас це вперше, коли нам надають гроші для благодійних програм, але ми не можемо їх отримати і використати для допомоги людям, які дуже цієї допомоги потребують. Якщо людина починає отримувати якусь допомогу - догляд на дому чи допомогу психолога, то це стає частиною її життя. І якщо допомога раптово припиняється – це велика психологічна травма, фізична травма. Зараз люди не отримують ліки, які їм потрібні. А це люди, наприклад, з ДЦП, ментальними хворобами. Вони отримували кожного місяця від нашого БФ допомогу, а зараз вже місяць допомоги нема. І ми дуже сподіваємося, що ситуації буде як умога швидше вирішена», - каже Ростовцев.

Він зауважив, що наразі це не зупинило всю роботу фонду, адже переважна кількість грошей для багатьох програм, які працюють за підтримки інших спонсорів, розміщені на рахунках в інших банках, але, на жаль, саме програму із допомоги людям з інвалідністю БО наразі реалізовувати не може.

«Хесед Менахен» направляв листа до Фонду гарантування вкладів, однак, поки доводиться лише чекати, адже законодавчо не передбачено, аби благодійні організації були пріоритетними у черзі виплат юрособам.

«Подальші дії - можемо тільки чекати. Але ми хочемо працювати», - каже Ростовцев.

Контекст

УНН вже писав, що це не єдина благодійна організації, чиї кошти опинилися заблокованими на рахунках у банку «Конкорд» після ухвалення НБУ рішення про його ліквідацію. Мова йде, зокрема, про Благодійний Фонд Руслана Шостака, що надає підтримку дітям-сиротам та БО Іудейської громади Кам՚янського, яка надає допомогу різним категоріям громадян, зокрема, і військовим.

Але наразі для вирішення питання повернення таких необхідних коштів доводиться чекати, адже законодавчо закріплена процедура виплат за чіткою порядковістю і БО йдуть далеко не в першій черзі. Першими свої виплати отримують вкладники, а вже далі юрособи. При цьому вид діяльності юрособи не враховується.

21 серпня почалися виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку «Конкорд», а 1 вересня Фонд гарантування вкладів повідомив про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів. Це перший крок до повернення коштів юрсобам, в тому числі і благодійним організаціям.

Раніше співвласниця банку “Конкорд” Олена Сосєдка зазначила, що високоліквідних активів банку вистачить, щоб вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульований законодавчо.

Співвласниці банку “Конкорд” Олена та Юлія Сосєдки, загалом, згодні з необхідністю такого підходу, але наголошують — що це потрібно передусім для банків, з яких незаконно вивели кошти, і вони не мають чим гасити свої зобов'язання. Це не випадок “Конкорду”.

“На жаль, благодійні організації, які обслуговувалися в банку, зараз зіткнулися з несправедливістю, породженою недосконалістю законодавства, що ставить усіх юридичних осіб в один ряд. Але, погодьтеся, у цьому контексті є різниця між комерційними структурами та неприбутковими ГО, благодійними фондами, що допомагають людям, особливо гостро це відчувається у країні, яка воює. Ситуація, що склалася, вдарила по всім нашим клієнтам, але зараз благодійність і підтримка як ніколи важливі. Адже тут ідеться не про гроші, як такі, а про життя людей — це бронежилети, аптечки, дрони, що рятують життя нашим захисникам, це допомога людям похилого віку, переселенцям, які втратили дім. Кожна гривня — це життя, порятунок і наближення нашої перемоги.

Ми повністю відсторонені від усіх рішень щодо процесу ліквідації, але люди дзвонять нам і просять допомоги — ми гостро відчуваємо цю несправедливість щодо ставлення до благодійних фондів. І було би правильним переглянути принципи формування черговості виплат, зробити їх більш гнучкими. Для цього потрібні зміни до законодавства. Усе, що ми зараз можемо, це комунікувати з клієнтами банку з тим, щоб вони розуміли, які кроки з їхнього боку будуть правильними та спростять їм процес повернення коштів”, — вважає Юлія Сосєдка.

У свою чергу Олена Сосєдка додає, що благодійники зіткнулися з несправедливістю, породженою недосконалістю законодавства, яке поставило усіх юридичних осіб в один ряд.

"Впевнена, що наразі саме час переглянути принципи формування черги виплат. Для цього потрібні зміни у законодавстві, які дозволять благодійникам якомога швидше отримувати кошти. До речі, дуже часто це кошти іноземних партнерів та донорів - а це наше спільне обличая, нашої з вами Країни. Тому, впевнена, настав час для змін", - підкреслила вона у дописі у власному акаунті у Фейсбуці.