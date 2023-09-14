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Люди с инвалидностью уже больше месяца не получают нашей помощи: как ликвидация банка "Конкорд" повлияла на благотворителей

Люди с инвалидностью уже больше месяца не получают нашей помощи: как ликвидация банка "Конкорд" повлияла на благотворителей

Киев • УНН

 • 438294 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Благотворительный фонд «Хесед Менахен» с 2019 года обслуживался в банке «Конкорд». После решения регулятора о ликвидации банка в финучреждении застряли грантовые средства от зарубежных спонсоров, которые должны были быть направлены на помощь людям с инвалидностью. УНН продолжает исследовать вопрос, как ликвидация банка повлияла на его клиентов.

Директор БО БФ «Хесед Менахем» Олег Ростовцев в комментарии УНН рассказал, что перед объявлением о ликвидации банка «Конкорд» на счета организации зашли средства от британского благотворительного фонда. Эти средства должны были быть использованы на полугодовую благотворительную программу по помощи людям с инвалидностью.

Цитата

«Для нас очень обидно, что транш на полгода работы этих программ, который к нам зашел в июле - с 17 по 24 июля из Великобритании от крупного благотворительного фонда, и мы должны были начать использовать с 1 августа (именно в этот день было принято решение об отзыве и ликвидации банка – ред.) - эти программы заморожены. Они просто не работают. Все очень надеются, что когда-то эти деньги вернутся и мы сможем работать. И многие люди с инвалидностью смогут получать помощь, в которой они нуждаются», - рассказал Ростовцев.

По словам директора фонда, деньги должны были быть направлены на лекарства, помощь в реабилитации, оплату работы соответствующих специалистов.

«Мы БО, которая полностью зависит от того, что нам предоставляют наши доноры и грантодатели. Для нас это впервые, когда нам предоставляют деньги для благотворительных программ, но мы не можем их получить и использовать для помощи людям, которые очень в этой помощи нуждаются. Если человек начинает получать какую-то помощь - уход на дому или помощь психолога, то это становится частью его жизни. И если помощь внезапно прекращается – это большая психологическая травма, физическая травма. Сейчас люди не получают лекарства, которые им нужны. А это люди, например, с ДЦП, ментальными болезнями. Они получали каждый месяц от нашего БФ помощь, а сейчас уже месяц помощи нет. И мы очень надеемся, что ситуация будет как можно скорее решена», - говорит Ростовцев.

Он отметил, что пока это не остановило всю работу фонда, ведь подавляющее количество денег для многих программ, которые работают при поддержке других спонсоров, размещены на счетах в других банках, но, к сожалению, именно программу по помощи людям с инвалидностью БО пока реализовывать не может.

«Хесед Менахен» направлял письмо в Фонд гарантирования вкладов, однако, пока приходится только ждать, ведь законодательно не предусмотрено, чтобы благотворительные организации были приоритетными в очереди выплат юрлицам.

«Дальнейшие действия - можем только ждать. Но мы хотим работать», - говорит Ростовцев.

Контекст

УНН уже писал, что это не единственная благотворительная организации, чьи средства оказались заблокированными на счетах в банке «Конкорд» после принятия НБУ решения о его ликвидации. Речь идет, в частности, о Благотворительном Фонде Руслана Шостака, который оказывает поддержку детям-сиротам и БО Иудейской общины Каменского, которая оказывает помощь различным категориям граждан, в том числе и военным.

Но пока для решения вопроса возврата таких необходимых средств приходится ждать, ведь законодательно закреплена процедура выплат по четкой порядковости и БО идут далеко не в первой очереди. Первыми свои выплаты получают вкладчики, а уже дальше юрлица. При этом вид деятельности юрлица не учитывается.

21 августа начались выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка «Конкорд», а 1 сентября Фонд гарантирования вкладов сообщил об утверждении реестра акцептованных требований кредиторов. Это первый шаг к возврату средств юрлицам, в том числе и благотворительным организациям.

Ранее совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка отметила, что высоколиквидных активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно.

Совладелицы банка “Конкорд” Елена и Юлия Соседки, в целом, согласны с необходимостью такого подхода, но отмечают — что это нужно прежде всего для банков, из которых незаконно вывели средства, и им нечем гасить свои обязательства. Это не случай “Конкорда”.

“К сожалению, благотворительные организации, которые обслуживались в банке, сейчас столкнулись с несправедливостью, порожденной несовершенством законодательства, ставящего всех юридических лиц в один ряд. Но, согласитесь, в этом контексте есть разница между коммерческими структурами и неприбыльными ОО, благотворительными фондами, помогающими людям, особенно остро это ощущается в воюющей стране. Сложившаяся ситуация ударила по всем нашим клиентам, но сейчас благотворительность и поддержка как никогда важны. Ведь здесь речь идет не о деньгах, как таковых, а о жизни людей — это бронежилеты, аптечки, дроны, которые спасают жизни нашим защитникам, это помощь старикам, переселенцам, которые потеряли дом.

Каждая гривна — это жизнь, спасение и приближение нашей победы. Мы полностью отстранены от всех решений относительно процесса ликвидации, но люди звонят нам и просят помощи — мы остро чувствуем эту несправедливость по отношению к благотворительным фондам. И было бы правильным пересмотреть принципы формирования очередности выплат, сделать их более гибкими. Для этого нужны изменения в законодательство. Все, что мы сейчас можем, это коммуницировать с клиентами банка с тем, чтобы они понимали, какие шаги с их стороны будут правильными и упростят им процесс возврата средств”, — считает Юлия Соседка.

В свою очередь Елена Соседка добавляет, что благотворители столкнулись с несправедливостью, порожденной несовершенством законодательства, которое поставило всех юридических лиц в один ряд.

"Уверена, что сейчас самое время пересмотреть принципы формирования очереди выплат. Для этого нужны изменения в законодательстве, которые позволят благотворителям как можно быстрее получать средства. Кстати, очень часто это средства иностранных партнеров и доноров - а это наше общее благо, нашей с вами страны. Поэтому, уверена, пришло время для изменений", - подчеркнула она в заметке в собственном аккаунте в Фейсбуке.

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