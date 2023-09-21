У фінкомітеті ВР готові переглянути черговість повернення коштів благодійним організаціям під час ліквідації банків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Члени фінансового комітету ВР готові розглянути питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації банків. Про таку готовність ексклюзивно УНН повідомили народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко та його колега, народний депутат Ніна Южаніна.
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Зокрема, говорячи про черговість виплат, яка передбачена законом під час ліквідації банку, Андрій Ніколаєнко зазначив, що такі кошти, які перебувають в банку, що проходить ліквідацію та не мав проблем з ліквідністю, однозначно мають бути розблоковані та повернуті благодійникам.
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«Інша справа коли банк ліквідують за порушення ліквідності і нормативів, й ми розуміємо, що будуть проблеми із відшкодуванням – тоді звичайно фізособи матимуть пріоритет. Але однозначно благодійні гроші можуть і мають бути виведені перед коштами інших юросіб», - вважає нардеп.
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За його словами, відповідну ініціативу «можна зробити, зареєструвати і спробувати швидко провести».
«Я готовий ініціювати такі зміни у законодавстві. Я впевнений, що знайду підтримку серед колег в комітеті», - підкреслив він.
Своєю чергою нардеп Ніна Южаніна, відповідаючи на питання, чи мають сенс згадані зміни у законодавстві та чи можливо це взагалі, зазначила, що вона готова виступити перед колегами з відповідною пропозицією.
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«Це дійсно нагальна проблема і краще буде внести зміни в законодавство. Це буде ефективніше, аніж просто розмовляти», - вважає нардер.
Нагадаємо
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.
Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.