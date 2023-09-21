В финкомитете ВР готовы пересмотреть очередность возврата средств благотворительным организациям при ликвидации банков

Детали

В частности, говоря об очередности выплат, предусмотренной законом при ликвидации банка, Андрей Николаенко отметил, что такие средства, которые находятся в банке, который проходит ликвидацию и не имел проблем с ликвидностью, однозначно должны быть разблокированы и возвращены благотворителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине нет опыта ликвидации банка с переликвидностью — Елена Соседка об уникальности ситуации с “Конкордом”

«Другое дело когда банк ликвидируют за нарушение ликвидности и нормативов, и мы понимаем, что будут проблемы с возмещением – тогда конечно физлица будут иметь приоритет. Но однозначно благотворительные деньги могут и должны быть выведены перед средствами других юрлиц», - считает нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К нам обращаются за медикаментами, а нам не за что их купить: как ликвидация банка “Конкорд” повлияла на благотворителей

По его словам, соответствующую инициативу «можно сделать, зарегистрировать и попытаться быстро провести».

«Я готов инициировать такие изменения в законодательстве. Я уверен, что найду поддержку среди коллег в комитете», - подчеркнул он.

В свою очередь нардеп Нина Южанина, отвечая на вопрос, имеют ли смысл упомянутые изменения в законодательстве и возможно ли это вообще, отметила, что она готова выступить перед коллегами с соответствующим предложением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация вокруг «Конкорда» свидетельствует о том, что госрегулятор точно не изучал ситуацию с банком – нардеп

«Это действительно насущная проблема и лучше будет внести изменения в законодательство. Это будет эффективнее, чем просто разговаривать», - считает нардер.

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.