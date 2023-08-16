В Україні немає досвіту ліквідації банку з переліквідністю — Олена Сосєдка про унікальність ситуації з “Конкордом”

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“До цього моменту не було прецеденту, щоб ліквідовувалися банки з переліквідністю. Адже здебільшого ліквідують банки проблемні, у яких не вистачає грошей. А досвіду ліквідації банку з переліквідністю немає”, — підкреслила вона.

Наразі на процеси, пов’язані з ліквідацією фінустанови, закладено три роки, а засновники банку не можуть вплинути на запланований відповідно законодавству перебіг подій та його термін.

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“Ми повністю усунуті від управління банком. Зараз усім керує Фонд (гарантування вкладів фізичних осіб — ред.). Черговість виплат і все інше прописані у законодавстві. А в мене телефон розривається. У когось зарплати, у когось забудови, у когось будівництво для біженців, у когось — військові... А я нічим допомогти не можу — не маю доступу. І все суворо зарегульовано”, — констатувала вона.

Фактично, на думку Олени Сосєдкі, ситуація навколо “Конкорду” є унікальним прецедентом, адже лише за 2023 рік банк заплатив близько 70 млн грн податків і показав прибуток близько 120 млн.

“І надалі, не дивлячись на військовий стан, банк продовжував стабільно працювати і розвиватися, сплачувати податки. При цьому ми перевели 155 млн. на ЗСУ за два роки. І ліквідувати стабільний банк під час війни — моя думка: це неправильно”, — підкреслила співзасновниця фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions.

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Вона додала, що станом на 1 серпня у банку все було стабільно, а його ліквідність була більш ніж достатньою для погашення всіх зобов’язань.

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“Це статутний фонд банку — близько 750 млн грн. При цьому депозити акціонерів та пов’язаних осіб теж ніхто не чіпав, бо вони в МПС лежали як гарантійні внески для забезпечення транзакцій. Так влаштований еквайринг — ти маєш покласти „гарантію“ у МПС. І в нас у МПС близько 16 млн дол.. А юрособам ми були винні близько 650 млн грн”, — повідомила Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Співвласниця “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти.

“Активів, і не просто активів, а саме високоліквідних, вистачить на всіх наших клієнтів, фізичних осіб та юридичних. Їх вистачить навіть на те, щоб повернути акціонерам статутний капітал банку. Коштів мало б вистачити на те, щоб розрахуватися абсолютно з усіма”, — підкреслила вона.

Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.