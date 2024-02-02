Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба

Благодаря сегодняшнему решению Европейского Совета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое по сравнению с периодом с 24 февраля 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

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"За два года с начала полномасштабного вторжения РФ бюджетная поддержка Европейского Союза для Украины достигла 26 миллиардов евро. Таким образом, сегодня Украина получила вдвое большую сумму, 50 миллиардов евро", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что решение Европейского Совета стало возможным благодаря активной работе Президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами и командной игре украинской дипломатии, в частности в переговорах с Венгрией.

Сегодняшнее решение гарантирует стабильность финансовой поддержки со стороны Европейского Союза. Это ключевое: стабильность. То есть все сомнения, колебания, что не будет поддержки, что сейчас пойдут какие-то там сокращения - они сегодня были уничтожены. Знаете, сегодня наши Вооруженные Силы потопили российский ракетоносец, а дипломатия Украины вместе с европейскими партнерами потопили сомнения и неверие в продолжении поддержки Украины подчеркнул глава МИД.

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Напомним,

1 февраля председатель Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины.

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