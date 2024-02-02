Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  139734 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  159799 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  164006 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158084 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба

ЕС удвоил бюджетную поддержку Украины до 50 миллиардов евро с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  8363 просмотра
Благодаря решению Евросовета бюджетная поддержка ЕС выросла вдвое - Кулеба

Британские ВМС готовятся испытания межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

Британские военно-морские силы проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане у побережья США. Ожидается, что ракета пролетит более 6 000 км и упадет между Бразилией и Западной Африкой.

Новости Мира •   •  5147 просмотра
Британские ВМС готовятся испытания межконтинентальной баллистической ракеты - СМИ

В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках

Таможенники в Гамбурге обнаружили более полутонны кокаина, спрятанного в грузе бананов из Эквадора, и задержали четырех подозреваемых.

Криминал и ЧП •   •  5302 просмотра
В Германии обнаружили гигантскую партию кокаина в банановых ящиках

Кулеба уверяет, что дополнительное финансирование США для Украины будет одобрено, несмотря на попытки посеять уныние

Министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств для Украины, и призвал граждан не слушать разочарование, поскольку поддержка союзников продолжается.

Война •   •  9454 просмотра
Кулеба уверяет, что дополнительное финансирование США для Украины будет одобрено, несмотря на попытки посеять уныние

Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины

Байден поблагодарил фон дер Ляйен за выделение ЕС 50 миллиардов евро дополнительной финансовой помощи на поддержку обороны Украины от российской агрессии.

Новости Мира •   •  6173 просмотра
Байден поблагодарил лидера ЕС за поддержку Украины

Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией

Губернатор Флориды объявил, что Флорида отправит один батальон Национальной гвардии Флориды в Техас, чтобы помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией, построив заграждения и установив колючую проволоку вдоль границы.

Политика •   •  8994 просмотра
Нацгвардия Флориды отправляется в Техас для борьбы с нелегальной миграцией

Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО

Парламент Венгрии соберется в понедельник по требованию оппозиционных партий, чтобы рассмотреть вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Новости Мира •   •  7536 просмотра
Парламент Венгрии собирается по просьбе оппозиции, чтобы рассмотреть вопрос о вступлении Швеции в НАТО

С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов

Президент Зеленский объявил, что почти 70 000 украинских солдат получили государственные награды с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Война •   •  10318 просмотра
С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов

В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле

Турецкая полиция убила мужчину, который взял в заложники семерых работников фабрики Procter &amp; Gamble вблизи Стамбула на восемь часов в знак протеста против войны Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  7985 просмотра
В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле

Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ

Сирийских граждан обманом заставляют подписывать контракты с российскими военными, обещая им работу и гражданство, а на самом деле отправляют воевать в Украину.

Война •   •  11274 просмотра
Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ