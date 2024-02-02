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Завдяки рішенню Євроради бюджетна підтримка ЄС зросла вдвічі - Кулеба

Завдяки рішенню Євроради бюджетна підтримка ЄС зросла вдвічі - Кулеба

Київ • УНН

 • 36795 перегляди

ЄС подвоїв бюджетну підтримку України до 50 мільярдів євро з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Завдяки сьогоднішньому рішенню Європейської Ради бюджетна підтримка ЄС зросла вдвічі в порівнянні з періодом з 24 лютого 2022 року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

Деатлі

"За два роки з початку повномасштабного вторгнення РФ бюджетна підтримка Європейського Союзу для України сягнула 26 мільярдів євро. Таким чином, сьогодні Україна отримала вдвічі більшу суму, 50 мільярдів євро", — сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що рішення Європейської Ради стало можливим завдяки активній роботі Президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами та командній грі української дипломатії, зокрема у переговорах з Угорщиною.

Сьогоднішнє рішення гарантує стабільність фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. Це ключове: стабільність. Тобто всі сумніви, вагання, що не буде підтримки, що зараз підуть якісь там скорочення - вони сьогодні були знищені. Знаєте, сьогодні наші Збройні Сили потопили російський ракетоносець, а дипломатія України разом з європейськими партнерами потопили сумніви та зневіру в продовженні підтримки України

підкреслив глава МЗС.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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