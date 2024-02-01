У ЄС досягли прогресу в підтримці України через EPF і докладуть всіх зусиль для прискорення доставки боєприпасів до кінця року - Мішель

У ЄС досягли прогресу в підтримці України через Європейський фонд миру (EPF) і докладуть всіх зусиль, щоб прискорити доставку боєприпасів в Україну до кінця року, заявив у четвер голова Євроради Шарль Мішель. Як повідомляється у висновках саміту ЄС, лідери запрошують Раду ЄС до початку березня 2024 року досягти домовленості щодо змін на основі пропозиції Верховного представника ЄС стосовно фонду військової допомоги Україні та запропонованих ключових модальностей, "беручи до уваги пропозиції держав-членів", пише УНН.

Після майже двох років війни Україна залишається і залишатиметься пріоритетом. Ми продовжимо нашу сильну військову допомогу. Досягнуто прогресу у підтримці України через Європейський фонд миру, і ми докладемо всіх зусиль, щоб прискорити доставку боєприпасів до України до кінця року - написав Мішель у X.

Як вказано в оприлюднених висновках саміту ЄС 1 лютого, "Європейська рада підтверджує рішучість Європейського Союзу та держав-членів продовжувати надавати своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також через пряму двосторонню допомогу держав-членів, відповідно до потреб України". "Вона триматиме це питання на розгляді", - сказано у висновках.

"Європейська Рада розглянула роботу в Раді (ЄС) щодо військової підтримки України в межах Європейського фонду миру та запропоноване збільшення його загальної фінансової стелі. Вона запрошує Раду (ЄС) досягти домовленості до початку березня 2024 року щодо внесення змін до Рішення Ради (ЄС) (CFSP) 2021/509 на основі пропозиції Верховного представника (ЄС) щодо Фонду допомоги Україні та запропонованих ключових модальностей, беручи до уваги пропозиції держав-членів", - ідеться у висновках Євроради.

"Європейська рада також повторює нагальну потребу прискорити доставку боєприпасів і ракет, зокрема з огляду на зобов’язання надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів. Вона вітає досягнутий прогрес і закликає держави-члени вивчити всі варіанти задоволення потреб України та прискорити зусилля з цією метою, включаючи продовження дарування запасів, перенаправлення існуючих замовлень і розміщення необхідних нових замовлень, що сприятиме збільшенню потужностей виробництва європейської промисловості", - сказано у висновках саміту ЄС.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель раніше представив країнам ЄС документ із пропозицією створити фонд військової допомоги Україні. Він висловив сподівання, що Євросоюз виділить на ці цілі 5 млрд євро. Це має бути будь-яка допомога, необхідна Києву, чи то фінансові ресурси, чи то військова техніка, чи то навчання солдатів.