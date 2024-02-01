В ЕС достигли прогресса в поддержке Украины через EPF и приложат все усилия для ускорения доставки боеприпасов до конца года - Мишель

В ЕС достигли прогресса в поддержке Украины через Европейский фонд мира (EPF) и приложат все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года, заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель. Как сообщается в выводах саммита ЕС, лидеры приглашают Совет ЕС до начала марта 2024 года достичь договоренности об изменениях на основе предложения Верховного представителя ЕС относительно фонда военной помощи Украине и предложенных ключевых модальностей, "принимая во внимание предложения государств-членов", пишет УНН.

После почти двух лет войны Украина остается и будет оставаться приоритетом. Мы продолжим нашу сильную военную помощь. Достигнут прогресс в поддержке Украины через Европейский фонд мира, и мы приложим все усилия, чтобы ускорить доставку боеприпасов в Украину до конца года - написал Мишель в X.

Как указано в обнародованных выводах саммита ЕС 1 февраля, "Европейский совет подтверждает решимость Европейского Союза и государств-членов продолжать оказывать своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также через прямую двустороннюю помощь государств-членов, в соответствии с потребностями Украины". "Он будет держать этот вопрос на рассмотрении", - сказано в выводах.

"Европейский Совет рассмотрел работу в Совете (ЕС) по военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира и предложенное увеличение его общего финансового потолка. Он приглашает Совет (ЕС) достичь договоренности до начала марта 2024 года о внесении изменений в Решение Совета (ЕС) (CFSP) 2021/509 на основе предложения Верховного представителя (ЕС) по Фонду помощи Украине и предложенных ключевых модальностей, принимая во внимание предложения государств-членов", - говорится в выводах Евросовета.

"Европейский совет также повторяет острую потребность ускорить доставку боеприпасов и ракет, в частности, учитывая обязательства предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов. Он приветствует достигнутый прогресс и призывает государства-члены изучить все варианты удовлетворения потребностей Украины и ускорить усилия с этой целью, включая продолжение дарения запасов, перенаправление существующих заказов и размещение необходимых новых заказов, что будет способствовать увеличению мощностей производства европейской промышленности", - говорится в заключении саммита ЕС.

Напомним

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель ранее представил странам ЕС документ с предложением создать фонд военной помощи Украине. Он выразил надежду, что Евросоюз выделит на эти цели 5 млрд евро. Это должна быть любая помощь, необходимая Киеву, будь то финансовые ресурсы, военная техника или обучение солдат.