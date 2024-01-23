Бизнесмен Игорь Мазепа вышел под залог - адвокат

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  71392 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  97048 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  117351 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  132246 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  127503 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  160848 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  178112 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167361 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Бизнесмен Игорь Мазепа вышел под залог - адвокат

Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа вышел под залог, уменьшенный с 349 миллионов гривен до 21 миллиона гривен.

Экономика •   •  8165 просмотра
Бизнесмен Игорь Мазепа вышел под залог - адвокат

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО - СМИ

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что знаменует собой значительный сдвиг в оборонной политике Швеции. Это решение приближает Швецию к тому, чтобы стать 32-м членом НАТО.

Новости Мира •   •  9615 просмотра
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО - СМИ

В Беларуси массовые обыски и задержания по статьям об экстремизме – правозащитники

По данным правозащитной организации "Весна", КГБ проводит массовые обыски в Беларуси, в основном у родственников политзаключенных. Операция связана с предполагаемой причастностью к экстремистской деятельности, такой как финансирование или участие в экстремистских группах.

Новости Мира •   •  9019 просмотра
В Беларуси массовые обыски и задержания по статьям об экстремизме – правозащитники

В оккупированном Севастополе снова произошел обвал грунта

Оползень в оккупированном Севастополе привел к приостановке троллейбусного сообщения и перекрытию движения транспорта.

Общество •   •  10223 просмотра
В оккупированном Севастополе снова произошел обвал грунта

Украине необходимо решить проблему нехватки артиллерии - Умеров

Украине необходимо решать проблему с нехваткой артиллерии, и сохранить уже имеющуюся сеть ПВО. Об этом сказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в заключительном слове на встрече Контактной группы по обороне Украины,

Война •   •  14531 просмотра
Украине необходимо решить проблему нехватки артиллерии - Умеров

Премьер Словакии заявил о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что "жизнь в Киеве нормальная", за день до встречи с премьер-министром Украины и после сообщения о ракетном обстреле города со стороны россии.

Политика •   •  15045 просмотра
Премьер Словакии заявил о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

В украинском городе Херсон прогремели взрывы, вероятно, в результате обстрела со стороны российской армии.

Война •   •  17932 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

Нацполция разоблачили банду разбойников, которые грабили "криптовалютников"

Национальная полиция Украины задержала преступную организацию, которая занималась ограблением майнеров криптовалют. Злоумышленники похищали тех, кто находился рядом с их жертвами, чтобы получить информацию об их системах безопасности и распорядке дня.

Криминал и ЧП •   •  13859 просмотра
Нацполция разоблачили банду разбойников, которые грабили "криптовалютников"

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Украина активно выступает в ПАСЕ за возвращение украинских детей, похищенных россией, добиваясь большей поддержки резолюции "Положение детей в Украине". Время для возвращения детей должно быть сокращено, считает народный депутат Украины Мария Мезенцева.

Политика •   •  42245 просмотра
Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Увеличение поставок Украине дальнобойного оружия и не только: в Минобороны подвели итоги очередного "Рамштайна"

Во время 18-й встречи в Рамштайнском формате Украина обсудила потенциал партнеров по увеличению поставок оружия дальнего действия в Украину. Встреча, которая также охватила потенциальное сотрудничество по артиллерийским системам, подтвердила общее понимание того, что Украина нуждается в большем количестве вооружений для стратегических ударов.

Война •   •  23476 просмотра
Увеличение поставок Украине дальнобойного оружия и не только: в Минобороны подвели итоги очередного "Рамштайна"