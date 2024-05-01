Бизнес положительно оценил свои результаты в апреле: кто показал самый оптимистичный результат

Второй месяц подряд, бизнес положительно оценивает свою деятельность, приспособившись к условиям войны. Оптимизм поддерживается международным финансированием, улучшением логистики, ростом спроса и снижением инфляции. В то же время, повреждения инфраструктуры, высокие затраты на логистику и зарплаты, а также дефицит квалифицированных работников сдерживают развитие. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности НБУ, пишет УНН.

Детали

Строительные предприятия показали наибольший оптимизм относительно своих экономических перспектив, поддерживаемый бюджетным финансированием на восстановление инфраструктуры, ростом внутреннего спроса и благоприятными погодными условиями, с секторальным индексом в апреле на уровне 53.4. Респонденты ожидали роста объемов строительства и новых заказов, несмотря на высокую стоимость и ограниченный доступ к сырью и материалам.

Предприятия сферы услуг испытали улучшение экономических перспектив благодаря сезонному увеличению спроса, расширению морского коридора и замедление инфляции, с секторальным индексом, который вырос до 53.1 в апреле. Они также предусматривали увеличение объемов новых заказов и предоставленных услуг.

Торговые предприятия снизили свои положительные оценки из-за роста логистических расходов, связанных с блокированием западной границы, с индексом, упавшим до 51.8 в апреле. Хотя они менее уверенно ожидали увеличения объемов товарооборота, положительные прогнозы относительно стоимости закупленных товаров для продажи сохранились, но оценки по торговой маржи ослабли.

Промышленные предприятия сохраняют оптимизм относительно своих будущих результатов, благодаря улучшению логистики, стабильному потребительскому спросу и замедлению инфляции, с секторальным индексом в апреле на уровне 51.7. Они предусматривают рост объемов производства и новых, включая экспортные, заказов. Промышленники также выразили обеспокоенность по поводу уменьшения незавершенного производства и запасов сырья. Ожидания относительно запасов готовой продукции остаются на уровне прошлого месяца.

На фоне высоких темпов роста цен на закупки, предприятия различных секторов ожидают дальнейшее подорожание своей продукции или услуг. Ситуация на рынке труда остается нестабильной: пока представители строительной отрасли надеются на незначительный рост количества работников, торговые предприятия и другие секторы прогнозируют небольшое сокращение персонала.

Напомним

По итогам седьмой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов и членов их семей определены 52 победителя. Они получат 26 млн грн от государства на старт или развитие своего бизнеса.

єРобота: еще 52 семьи ветеранов получат 26 млн грн на развитие бизнеса