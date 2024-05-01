єРобота: еще 52 семьи ветеранов получат 26 млн грн на развитие бизнеса
Киев • УНН
52 семьи ветеранов получат 26 миллионов гривен грантов от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.
По итогам седьмой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов и членов их семей определены 52 победителя. Они получат 26 млн грн от государства на старт или развитие своего бизнеса. Об этом в среду сообщило министерство экономики, передает УНН.
Детали
Среди победителей - 27 участников боевых действий и 25 членов семей ветеранов. 46 победителей получили грант в размере до 500 тыс. грн, 4 - до 250 тыс. грн, 2 - до 1 млн грн.
Больше всего победителей из Житомирской, Полтавской, Винницкой, Киевской областей и города Киева. Самые популярные сферы, в которых они планируют развивать свой бизнес - оптовая и розничная торговля, временное размещение и организация питания и перерабатывающая промышленность.
Дополнение
Всего со старта грантовой программы победителелями стали уже 552 ветерана и члена семей участников боевых действий, в бизнес которых государство инвестирует через гранты 246 млн грн.
Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов могут получить такие гранты:
- до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн - для ветерана при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;
- до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн - для второго супруга ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно;
При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.
Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом.
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