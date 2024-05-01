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єРобота: ще 52 сім'ї ветеранів отримають 26 млн грн на розвиток бізнесу

єРобота: ще 52 сім'ї ветеранів отримають 26 млн грн на розвиток бізнесу

Київ • УНН

 • 21062 перегляди

52 сім'ї ветеранів отримають 26 мільйонів гривень грантів від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.

За підсумками сьомої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів та членів їх родин визначено 52 переможців. Вони отримають 26 млн грн від держави на старт або розвиток свого бізнесу.  Про це у середу повідомило міністерство економіки, передає УНН

Деталі

Серед переможців - 27 учасників бойових дій та 25 членів родин ветеранів. 46 переможців отримали грант розміром до 500 тис. грн, 4 - до 250 тис. грн, 2 - до 1 млн грн.

Найбільше переможців з Житомирської, Полтавської, Вінницької, Київської областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких вони планують розвивати свій бізнес - оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й організація харчування та переробна промисловість.

Доповнення

Загалом від старту грантової програми переможцями стали вже 552 ветерани та члени родин учасників бойових дій, в бізнес яких держава інвестує через гранти 246 млн грн. 

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

  • до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;
  • до 250 тис. грн та до 500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

З початку програми “єРобота” держава інвестувала більше 7 млрд гривень на розвиток бізнесу11.04.24, 16:06 • 51068 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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