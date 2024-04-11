С начала программы "еРобота" государство инвестировало более 7 млрд гривен на развитие бизнеса

По программе "еРобота", почти 15 000 предпринимателей получили финансовую поддержку для начала или развития своего бизнеса. С момента запуска проекта государство вложило в предпринимательскую деятельность 7,3 млрд грн через гранты.

Об этом информирует Министерство экономики Украины, сообщает УНН.

Более 7,3 млрд грн инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы еРобота, которые мы запустили летом 2022 года. На сегодня грантовые средства получили уже почти 15 000 предпринимателей во всех регионах страны. Это тысячи новых компаний и действующих предприятий, которые усиливают свой производственный потенциал, наращивают объемы, создают новые рабочие места. Работают и развиваются несмотря на войну, постоянную угрозу обстрелов, блэкаутов, разрушенные логистические цепочки - отметила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Всего с начала запуска проекта естьРабота в июле 2022 года:

по программе "Собственное дело" - выдано 13 618 микрогрантов на 3,2 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 635 грантов на 3,2 млрд грн;



на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 177 грантов на 778 млн грн;



ветеранам и членам их семей - выдано 335 грантов на 144 млн грн.



Как новички в бизнесе, так и действующие предприниматели имеют возможность подавать заявки на получение грантов через портал Дія, добавляя к заявлению свой бизнес-план.

Одним из ключевых требований для получения гранта является создание новых рабочих мест - от одного до двух для микрогрантов, а для больших сумм в рамках других программ - до нескольких десятков.

Грантовые средства считаются возвращенными государству через уплату налогов и сборов от деятельности предприятия в течение трех лет.

Напомним,

Кабинет Министров Украины одобрил предоставление безвозвратных грантов в размере до 330 000 гривен на гектар для посадки садов и виноградников в рамках программы "еРобот", направленной на развитие аграрного сектора.