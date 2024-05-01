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Бізнес позитивно оцінив свої результати у квітні: хто показав найоптимістичніший результат

Бізнес позитивно оцінив свої результати у квітні: хто показав найоптимістичніший результат

Київ • УНН

 • 18212 перегляди

Другий місяць поспіль бізнес позитивно оцінює результати своєї діяльності, адаптувавшись до умов війни, за підтримки міжнародного фінансування, покращення логістики, зростання попиту та зниження інфляції, незважаючи на пошкодження інфраструктури, високі логістичні витрати та заробітні плати, а також нестачу кваліфікованих кадрів.

Другий місяць поспіль, бізнес позитивно оціює свою діяльність, пристосувавшись до умов війни. Оптимізм підтримується міжнародним фінансуванням, поліпшенням логістики, зростанням попиту та зниженням інфляції. Водночас, пошкодження інфраструктури, високі витрати на логістику і зарплати, а також дефіцит кваліфікованих працівників стримують розвиток. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності НБУ, пише УНН.

Деталі

Будівельні підприємства показали найбільший оптимізм щодо своїх економічних перспектив, підтримуваний бюджетним фінансуванням на відновлення інфраструктури, зростанням внутрішнього попиту та сприятливими погодними умовами, з секторальним індексом у квітні на рівні 53.4. Респонденти очікували на зростання обсягів будівництва та нових замовлень, незважаючи на високу вартість та обмежений доступ до сировини та матеріалів.

Підприємства сфери послуг зазнали покращення економічних перспектив завдяки сезонному збільшенню попиту, розширенню морського коридору та уповільнення інфляції, з секторальним індексом, що зріс до 53.1 у квітні. Вони також передбачали збільшення обсягів нових замовлень та наданих послуг.

Торговельні підприємства знизили свої позитивні оцінки через зростання логістичних витрат, пов'язаних із блокуванням західного кордону, з індексом, що впав до 51.8 у квітні. Хоча вони менш упевнено очікували на збільшення обсягів товарообігу, позитивні прогнози щодо вартості закуплених товарів для продажу збереглися, але оцінки щодо торговельної маржі послабилися.

Промислові підприємства зберігають оптимізм щодо своїх майбутніх результатів, завдяки поліпшенню логістики, стабільному споживчому попиту та уповільненню інфляції, з секторальним індексом у квітні на рівні 51.7. Вони передбачають зростання обсягів виробництва та нових, включно з експортними, замовлень. Промисловці також висловили занепокоєння з приводу зменшення незавершеного виробництва та запасів сировини. Очікування щодо запасів готової продукції залишаються на рівні минулого місяця.

На фоні високих темпів росту цін на закупівлі, підприємства різних секторів очікують подальше подорожчання своєї продукції чи послуг. Ситуація на ринку праці залишається нестабільною: поки представники будівельної галузі сподіваються на незначне зростання кількості працівників, торговельні підприємства та інші сектори прогнозують невелике скорочення персоналу.

Нагадаємо

За підсумками сьомої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів та членів їх родин визначено 52 переможців. Вони отримають 26 млн грн від держави на старт або розвиток свого бізнесу. 

єРобота: ще 52 сім'ї ветеранів отримають 26 млн грн на розвиток бізнесу 01.05.24, 11:42 • 21057 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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