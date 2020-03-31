Бой "Усик - Чисора" предварительно перенесли на лето
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Поединок между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесли на июль. Об этом сообщила промоутерская компания K2 Promotions на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Бой Александра Усика с Дереком Чисорой перенесен в связи с эпидемией COVID-19 в мире. По словам промоутера Александра Красюка, бой предварительно перенесен на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире", - говорится в сообщении.
Напомним, что сначала бой должен был пройти 23 мая в Лондоне. Однако по новому решению его перенесли.
Решение связано с тем, что британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить поединки в стране до конца мая из-за пандемии COVID-19.
Кроме того добавим, промоутерская компания перенесла также бой между британцем Диллиан Уайтом и россиянином Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата встречи - 4 июля.
Бой Александра Усика @usykaa с Дереком Чисорой @derekwarchisora перенесено в связи с эпидемией COVID-19 в мире