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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56105 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65545 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79280 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78108 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102072 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83490 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130835 просмотра

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Бой "Усик - Чисора" предварительно перенесли на лето

Бой "Усик - Чисора" предварительно перенесли на лето

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 • 10274 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Поединок между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесли на июль. Об этом сообщила промоутерская компания K2 Promotions на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Бой Александра Усика с Дереком Чисорой перенесен в связи с эпидемией COVID-19 в мире. По словам промоутера Александра Красюка, бой предварительно перенесен на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире", - говорится в сообщении.

Напомним, что сначала бой должен был пройти 23 мая в Лондоне. Однако по новому решению его перенесли.

Решение связано с тем, что британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить поединки в стране до конца мая из-за пандемии COVID-19.

Кроме того добавим, промоутерская компания перенесла также бой между британцем Диллиан Уайтом и россиянином Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата встречи - 4 июля.

Украинские Национальные Новости

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