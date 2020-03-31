Бій "Усик - Чісора" попередньо перенесли на літо
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Поєдинок між українським боксером суперважкої ваги Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою попередньо перенесли на липень. Про це повідомила промоутерська компанія K2 Promotions на своїй сторінці у Instagram, передає УНН.
"Бій Олександра Усика з Дереком Чісорою перенесено у зв‘язку з епідемією COVID-19 у світі. За словами промоутера Олександра Красюка, бій попередньо перенесено на липень. Однак, все залежатиме від ситуаціі у світі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що першочергово бій мав пройти 23 травня у Лондоні. Однак за новим рішенням його перенесено.
Рішення пов'язано з тим, що британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити поєдинки в країні до кінця травня через пандемію COVID-19.
Крім того додамо, промоутерська компанія перенесла також бій між британцем Ділліаном Вайтом і росіянином Олександром Повєткіним, який був запланований на 2 травня в Манчестері. Нова дата зустрічі - 4 липня.
Бій Олександра Усика @usykaa з Дереком Чісорою @derekwarchisora перенесено у зв‘язку з епідемією COVID-19 у світі