Бій "Усик - Чісора" попередньо перенесли на літо

"Бій Олександра Усика з Дереком Чісорою перенесено у зв‘язку з епідемією COVID-19 у світі. За словами промоутера Олександра Красюка, бій попередньо перенесено на липень. Однак, все залежатиме від ситуаціі у світі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що першочергово бій мав пройти 23 травня у Лондоні. Однак за новим рішенням його перенесено.

Рішення пов'язано з тим, що британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити поєдинки в країні до кінця травня через пандемію COVID-19.

Крім того додамо, промоутерська компанія перенесла також бій між британцем Ділліаном Вайтом і росіянином Олександром Повєткіним, який був запланований на 2 травня в Манчестері. Нова дата зустрічі - 4 липня.