Бій Усика з Чісорою перенесено на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Майбутній бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою перенесений у зв'язку з пандемією коронавірусу, передає УНН з посиланням на Twitter промоутерської компанії Mathroom Boxing.
Першочергово бій мав пройти 23 травня у Лондоні. Однак за новим рішенням його перенесено на невизначений період. Нова дата буде оголошена пізніше.
Рішення пов'язано з тим, що Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити поєдинки в країні до кінця травня через пандемію COVID-19.
Крім того додамо, промоутерська компанія перенесла й бій між британцем Ділліаном Вайтом і росіянином Олександром Повєткіним, який був запланований на 2 травня в Манчестері. Нова дата зустрічі - 4 липня.