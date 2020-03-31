Бій Усика з Чісорою перенесено на невизначений термін

Першочергово бій мав пройти 23 травня у Лондоні. Однак за новим рішенням його перенесено на невизначений період. Нова дата буде оголошена пізніше.

Рішення пов'язано з тим, що Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити поєдинки в країні до кінця травня через пандемію COVID-19.

Крім того додамо, промоутерська компанія перенесла й бій між британцем Ділліаном Вайтом і росіянином Олександром Повєткіним, який був запланований на 2 травня в Манчестері. Нова дата зустрічі - 4 липня.