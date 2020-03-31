Бой Усика с Чисорой перенесен на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Предстоящий бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой перенесен в связи с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на Twitter промоутерской компании Mathroom Boxing.
Первоначально бой должен был пройти 23 мая в Лондоне. Однако по новому решению его перенесли на неопределенный период. Новая дата будет объявлена позже.
Решение связано с тем, что Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить поединки в стране до конца мая из-за пандемии COVID-19.
Кроме того добавим, промоутерская компания перенесла и бой между британцем Диллиан Уайтом и россиянином Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата встречи - 4 июля.