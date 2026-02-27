Бывший глава Гослекслужбы получил подозрение - САП
Киев • УНН
САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Гослекслужбы за декларирование недостоверных сведений. Он не внес в декларации за 2022-2024 годы данные о доме в Киевской области, которым пользовался с женой.
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю Гослекслужбы, сообщили в САП в пятницу, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений бывшему Председателю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины)
Детали
В рамках досудебного расследования, по данным САП, установлено, что "государственный служащий не внес в свои ежегодные декларации за 2022-2024 годы сведения о жилом доме в Киевской области". Несмотря на то, что недвижимость оформлена на близких родственников, фактически ею пользовался госслужащий с женой, поэтому информацию о ней необходимо отражать в декларациях, указали в САП.
"Отметим, что в начале 2026 года чиновника уволили с должности", - сообщили в САП.
Дополнение
Правительство распоряжением от 7 января 2026 года уволило с должности главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко.