Колишній очільник Держлікслужби отримав підозру - САП
Київ • УНН
САП та НАБУ повідомили про підозру екс-голові Держлікслужби за декларування недостовірних відомостей. Він не вніс у декларації за 2022-2024 роки дані про будинок на Київщині, яким користувався з дружиною.
САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Держлікслужби, повідомили у САП у п'ятницю, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей колишньому Голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (ч. 2 ст. 366-2 КК України)
Деталі
У межах досудового розслідування, за даними САП, встановлено, що "державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022-2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області". Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях, вказали у САП.
"Зазначимо, що на початку 2026 року посадовця звільнили з посади", - повідомили у САП.
Доповнення
Уряд розпорядженням від 7 січня 2026 року звільнив з посади голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка.