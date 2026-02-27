$43.210.03
ukenru
26 лютого, 22:38 • 17475 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 33297 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 30802 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 31690 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 28306 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 43723 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21941 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 105680 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46993 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 54263 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Колишній очільник Держлікслужби отримав підозру - САП

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

САП та НАБУ повідомили про підозру екс-голові Держлікслужби за декларування недостовірних відомостей. Він не вніс у декларації за 2022-2024 роки дані про будинок на Київщині, яким користувався з дружиною.

Колишній очільник Держлікслужби отримав підозру - САП

САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Держлікслужби, повідомили у САП у п'ятницю, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей колишньому Голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (ч. 2 ст. 366-2 КК України)

- повідомили у САП.

Деталі

У межах досудового розслідування, за даними САП, встановлено, що "державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022-2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області". Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях, вказали у САП.

"Зазначимо, що на початку 2026 року посадовця звільнили з посади", - повідомили у САП.

Доповнення

Уряд розпорядженням від 7 січня 2026 року звільнив з посади голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал
Нерухомість
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Київська область
Національне антикорупційне бюро України