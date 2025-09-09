Бывшая глава Генического райсуда получила пожизненное за госизмену
Киев • УНН
Херсонский городской суд заочно признал виновной экс-главу Генического райсуда в госизмене и коллаборационной деятельности. Ей назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
По материалам Государственного бюро расследований, Херсонский городской суд признал виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшую главу Генического районного суда, которая после начала полномасштабного вторжения РФ перешла на сторону врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Как сообщили в ГБР, судья работала в системе правосудия с 2009 года, а в 2020 году возглавила Генический райсуд.
После захвата части Херсонщины она, как сторонница "русского мира", добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Женщина передавала ФСБ персональные данные коллег-судей, правоохранителей и военнослужащих ТЦК и СП, а также сообщала о земляках с проукраинской позицией. По ее доносам захватчики преследовали и задерживали местных патриотов
Отмечается, что в июле 2022 года фигурантка добровольно заняла должность так называемого "судьи" в незаконном судебном органе, созданном оккупантами на временно захваченной территории Херсонской области, и до сих пор участвует в репрессивных "судебных процессах" против украинцев.
Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и заочно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Служба Безопасности Украины разоблачила главу Полтавского райсуда, которая работала на ФСБ и "сливала" данные о защитниках Мариуполя. Главу Полтавского районного суда ФСБ завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. На российскую спецслужбу должностное лицо вышло по собственной инициативе в начале полномасштабного вторжения РФ. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в городском суде.
