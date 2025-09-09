Бывшая глава Генического райсуда получила пожизненное за госизмену

$41.220.13
8 сентября, 17:31 • 8652 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 14902 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 19673 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 18903 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 40409 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24707 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25978 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26435 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27042 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30047 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 11266 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 10943 просмотра
Все указывает на то, что планы путина не ограничатся Украиной - Мерц8 сентября, 16:18 • 3658 просмотра
В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбищеPhoto8 сентября, 16:21 • 6354 просмотра
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС20:07 • 4330 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 19672 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 21441 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 75266 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 58740 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 59561 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Киевская область
Венгрия
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 10957 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 11279 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 75266 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 40026 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 43985 просмотра
Фейковые новости
9К720 Искандер
Шахед-136
Financial Times
Леопард 2

Бывшая глава Генического райсуда получила пожизненное за госизмену

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Херсонский городской суд заочно признал виновной экс-главу Генического райсуда в госизмене и коллаборационной деятельности. Ей назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Бывшая глава Генического райсуда получила пожизненное за госизмену

По материалам Государственного бюро расследований, Херсонский городской суд признал виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшую главу Генического районного суда, которая после начала полномасштабного вторжения РФ перешла на сторону врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщили в ГБР, судья работала в системе правосудия с 2009 года, а в 2020 году возглавила Генический райсуд.

После захвата части Херсонщины она, как сторонница "русского мира", добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Женщина передавала ФСБ персональные данные коллег-судей, правоохранителей и военнослужащих ТЦК и СП, а также сообщала о земляках с проукраинской позицией. По ее доносам захватчики преследовали и задерживали местных патриотов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2022 года фигурантка добровольно заняла должность так называемого "судьи" в незаконном судебном органе, созданном оккупантами на временно захваченной территории Херсонской области, и до сих пор участвует в репрессивных "судебных процессах" против украинцев.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и заочно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба Безопасности Украины разоблачила главу Полтавского райсуда, которая работала на ФСБ и "сливала" данные о защитниках Мариуполя. Главу Полтавского районного суда ФСБ завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. На российскую спецслужбу должностное лицо вышло по собственной инициативе в начале полномасштабного вторжения РФ. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в городском суде.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Бердянск
Мариуполь
Херсон