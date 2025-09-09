$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 8570 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 14710 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 19485 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 18753 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 40272 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24689 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25965 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26428 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27033 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30040 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Колишня очільниця Генічеського райсуду отримала довічне за держзраду

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Херсонський міський суд заочно визнав винною екс-очільницю Генічеського райсуду у держзраді та колабораційній діяльності. Їй призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колишня очільниця Генічеського райсуду отримала довічне за держзраду

За матеріалами Державного бюро розслідувань, Херсонський міський суд визнав винною у державній зраді та колабораційній діяльності колишню очільницю Генічеського районного суду, яка після початку повномасштабного вторгнення рф перейшла на бік ворога. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Як повідомили в ДБР, суддя працювала в системі правосуддя з 2009 року, а у 2020 році очолила Генічеський райсуд.

Після захоплення частини Херсонщини вона, як прихильниця "руського міра", добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка передавала фсб персональні дані колег-суддів, правоохоронців та військовослужбовців ТЦК та СП, а також повідомляла про земляків із проукраїнською позицією. За її доносами загарбники переслідували та затримували місцевих патріотів

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у липні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званого "судді" у незаконному судовому органі, створеному окупантами на тимчасово захопленій території Херсонської області, і досі бере участь у репресивних "судових процесах" проти українців.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України та заочно призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба Безпеки України викрила голову Полтавського райсуду, яка працювала на фсб і "зливала" дані про захисників Маріуполя. Очільницю Полтавського районного суду, фсб завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Керував вбивствами українських полонених: у Харкові судять військового рф, йому світить довічне ув'язнення08.09.25, 13:22 • 2542 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Бердянськ
Маріуполь
Херсон