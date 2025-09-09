Колишня очільниця Генічеського райсуду отримала довічне за держзраду
Київ • УНН
Херсонський міський суд заочно визнав винною екс-очільницю Генічеського райсуду у держзраді та колабораційній діяльності. Їй призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами Державного бюро розслідувань, Херсонський міський суд визнав винною у державній зраді та колабораційній діяльності колишню очільницю Генічеського районного суду, яка після початку повномасштабного вторгнення рф перейшла на бік ворога. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.
Як повідомили в ДБР, суддя працювала в системі правосуддя з 2009 року, а у 2020 році очолила Генічеський райсуд.
Після захоплення частини Херсонщини вона, як прихильниця "руського міра", добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка передавала фсб персональні дані колег-суддів, правоохоронців та військовослужбовців ТЦК та СП, а також повідомляла про земляків із проукраїнською позицією. За її доносами загарбники переслідували та затримували місцевих патріотів
Зазначається, що у липні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званого "судді" у незаконному судовому органі, створеному окупантами на тимчасово захопленій території Херсонської області, і досі бере участь у репресивних "судових процесах" проти українців.
Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України та заочно призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба Безпеки України викрила голову Полтавського райсуду, яка працювала на фсб і "зливала" дані про захисників Маріуполя. Очільницю Полтавського районного суду, фсб завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.
