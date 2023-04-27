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СБУ викрила очільницю райсуду на Полтавщині, яка виявилась російською агенткою

Київ • УНН

 • 395615 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. СБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка працювала на фсб і «зливала» дані про захисників Маріуполя. Про це пише УНН з посиланням на Служби безпеки України.

Деталі

Очільницю Полтавського районного суду, фсб завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона «познайомилась» з представником фсб і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Цитата

"Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша. Тоді за її «наводкою» загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових. Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення – «здавала» людей до російських каральних органів", - повідомляє СБУ.

Влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду. Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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