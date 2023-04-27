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Ексміністр освіти Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області й балотується в депутати від "єдіной росії"

Ексміністр освіти Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області й балотується в депутати від "єдіной росії"

Київ • УНН

 • 380855 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ексміністр освіти Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області євгенія балицького. Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров і додав, що Табачник ще й балотується в депутати від "єдіной росії", передає УНН.

Цитата

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий «совєтнік».

Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу толмачову, який вчить балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду януковича дмитро табачник", - написав Федоров.

Додамо

За словами мера Мелітополя, Табачник "нічому не вчить, але про всі помилки балицького швиденько повідомляє кураторів з фсб". Крім того - щоб ефективніше контролювати захоплену територію, Табачник балотується в депутати від путінської "єдиної росії".

"Понабирають гауляйтерів по оголошенню, а тоді радників і "смотрящих" по всій росії їм шукають", - резюмував Федоров.

Нагадаємо

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки часів януковича - Дмитром Табачником.

Встановлено, що ексрегіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно "консультує" керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей.

У розпорядженні СБУ, як повідомляється, є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами, серед іншого, було виявлено "доповідні записки" з детальними звітами щодо "виконаних завдань".

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