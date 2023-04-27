Ексміністр освіти Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області й балотується в депутати від "єдіной росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ексміністр освіти Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області євгенія балицького. Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров і додав, що Табачник ще й балотується в депутати від "єдіной росії", передає УНН.
Цитата
"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий «совєтнік».
Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу толмачову, який вчить балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду януковича дмитро табачник", - написав Федоров.
Додамо
За словами мера Мелітополя, Табачник "нічому не вчить, але про всі помилки балицького швиденько повідомляє кураторів з фсб". Крім того - щоб ефективніше контролювати захоплену територію, Табачник балотується в депутати від путінської "єдиної росії".
"Понабирають гауляйтерів по оголошенню, а тоді радників і "смотрящих" по всій росії їм шукають", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки часів януковича - Дмитром Табачником.
Встановлено, що ексрегіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно "консультує" керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей.
У розпорядженні СБУ, як повідомляється, є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами, серед іншого, було виявлено "доповідні записки" з детальними звітами щодо "виконаних завдань".