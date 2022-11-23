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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Підозра у держзраді ексміністру Табачнику: у СБУ повідомили деталі

Підозра у держзраді ексміністру Табачнику: у СБУ повідомили деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки часів януковича - дмитром табачником, повідомили у СБУ, пише УНН.

Деталі

У спецслужбі вказали, що ця особа ще з 2014 року переховується від українського правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

"Встановлено, що ексрегіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно «консультує» керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей", - повідомили у СБУ.

У розпорядженні СБУ, як повідомляється, є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами, серед іншого, було виявлено «доповідні записки» з детальними звітами щодо «виконаних завдань».

"Серед іншого, ідеться про підготовлений табачником проект доповідної записки на заступника голови уряду рф марата хуснулліна. У ньому, від імені гауляйтерів тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя, він просить рашистів забезпечити цілодобову озброєну охорону «виборчих дільниць» на період незаконного референдуму. Також задокументовано, що за його безпосередніми вказівками «виборчі дільниці» були організовані у навчальних та медичних закладах регіону", - розповіли у СБУ.

Нагадаємо

22 листопада стало відомо, що СБУ повідомила колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику про підозру в державній зраді.

Українські Національні Новини

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