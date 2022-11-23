Підозра у держзраді ексміністру Табачнику: у СБУ повідомили деталі

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У спецслужбі вказали, що ця особа ще з 2014 року переховується від українського правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

"Встановлено, що ексрегіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно «консультує» керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей", - повідомили у СБУ.

У розпорядженні СБУ, як повідомляється, є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами, серед іншого, було виявлено «доповідні записки» з детальними звітами щодо «виконаних завдань».

"Серед іншого, ідеться про підготовлений табачником проект доповідної записки на заступника голови уряду рф марата хуснулліна. У ньому, від імені гауляйтерів тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя, він просить рашистів забезпечити цілодобову озброєну охорону «виборчих дільниць» на період незаконного референдуму. Також задокументовано, що за його безпосередніми вказівками «виборчі дільниці» були організовані у навчальних та медичних закладах регіону", - розповіли у СБУ.

Нагадаємо

22 листопада стало відомо, що СБУ повідомила колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику про підозру в державній зраді.