Ексміністра освіти Табачника підозрюють у державній зраді

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Старший слідчий в особливо важливих справах у Вінницькій області розглянув матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру, встановив наявність достатніх доказів для підозри Дмитра Табачника у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до статті "про держраду" та повідомив про підозру.

Табачник з 1 травня 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за невстановленою адресою, будучи громадянином України, незаконно надав згоду на співпрацю з представниками федеральної служби безпеки російської федерації та вирішив допомагати проросійським діячам та гауляйтерам на окупованих Росією територіях України.

Підтримуючи країну-агресора, він організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій

Херсонської та Запорізької областей Сальдо В.В. й Балицького Є.В. для підготовки до проведення так званих референдумів та захоплення територій. При цьому діяв як представник вищих органів влади РФ.

Для листування Дмитро Табачников використовував месенджер Telegram.

За такий злочин йому загрожує довічне ув'язнення. Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича, проте у 2014 році покинув Україну.

Нагадаємо

Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича, російського олігарха Олега Дерипаски, ексміністра оборони України Павла Лебедєва та власника енергетичної компанії “СЄПЕК” Сергія Курченка.