Экс-министра образования Табачника подозревают в государственной измене

Детали

Старший следователь по особо важным делам в Винницкой области рассмотрел материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр, установил наличие достаточных доказательств для подозрения Дмитрия Табачника в совершении уголовного правонарушения в соответствии со статьей "О госизмене" и сообщил о подозрении.

Табачник с 1 мая 2022 года (более точное время в ходе досудебного расследования не установлено), находясь по неустановленному адресу, являясь гражданином Украины, незаконно дал согласие на сотрудничество с представителями федеральной службы безопасности российской федерации и решил помогать пророссийским деятелям и гауляйтерам на оккупированных Россией территориях Украины.

Поддерживая страну-агрессора, он организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей Сальдо В.В. и Балицкого Е.В. подготовки к проведению так называемых референдумов и захвата территорий. При этом действовал как представитель высших органов власти РФ.

Для переписки Дмитрий Табачников использовал мессенджер Telegram.

За такое преступление ему грозит пожизненное заключение. Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину.

Напомним

Зеленский подписал Указ о введении санкций против президента-беглеца Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски, эксминистра обороны Украины Павла Лебедева и владельца энергетической компании “СЕПЕК” Сергея Курченко.