Подозрение в госизмене экс-министру Табачнику: в СБУ сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу относительно совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины бывшим министром образования и науки времен януковича - Дмитрием Табачником, сообщили в СБУ, пишет УНН.
Детали
В спецслужбе указали, что это лицо еще с 2014 года скрывается от украинского правосудия во временно оккупированном Крыму.
"Установлено, что экс-регионал после широкомасштабного вторжения рф активно «консультирует» руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в СБУ.
В распоряжении СБУ, как сообщается, есть доказательства его тесного сотрудничества с вражескими спецслужбами, среди прочего были обнаружены «докладные записки» с детальными отчетами по «выполненным задачам».
"Среди прочего, речь идет о подготовленном табачником проекте докладной записки на заместителя председателя правительства рф марата хуснуллина. В нем, от имени гауляйтеров временно оккупированной Херсонщины и Запорожья, он просит рашистов обеспечить круглосуточную вооруженную охрану «избирательных участков» на период незаконного референдума. Также задокументировано, что по его непосредственным указаниям «избирательные участки» были организованы в учебных и медицинских учреждениях региона", – рассказали в СБУ.
Напомним
22 ноября стало известно, что СБУ сообщила бывшему министру образования Дмитрию Табачнику о подозрении в государственной измене.