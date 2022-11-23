Подозрение в госизмене экс-министру Табачнику: в СБУ сообщили детали

Детали

В спецслужбе указали, что это лицо еще с 2014 года скрывается от украинского правосудия во временно оккупированном Крыму.

"Установлено, что экс-регионал после широкомасштабного вторжения рф активно «консультирует» руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в СБУ.

В распоряжении СБУ, как сообщается, есть доказательства его тесного сотрудничества с вражескими спецслужбами, среди прочего были обнаружены «докладные записки» с детальными отчетами по «выполненным задачам».

"Среди прочего, речь идет о подготовленном табачником проекте докладной записки на заместителя председателя правительства рф марата хуснуллина. В нем, от имени гауляйтеров временно оккупированной Херсонщины и Запорожья, он просит рашистов обеспечить круглосуточную вооруженную охрану «избирательных участков» на период незаконного референдума. Также задокументировано, что по его непосредственным указаниям «избирательные участки» были организованы в учебных и медицинских учреждениях региона", – рассказали в СБУ.

Напомним

22 ноября стало известно, что СБУ сообщила бывшему министру образования Дмитрию Табачнику о подозрении в государственной измене.