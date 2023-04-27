Экс-министр образования Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области и баллотируется в депутаты от "единой россии"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Экс-министр образования Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров и добавил, что Табачник еще и баллотируется в депутаты от "единой россии", передает УНН.
Цитата
"В оккупационном правительстве ВОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник".
Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства януковича дмитрий табачник", - написал Федоров.
Добавим
По словам мэра Мелитополя, Табачник "ничему не учит, но обо всех ошибках балицкого быстренько сообщает кураторам из фсб". Кроме того - чтобы эффективнее контролировать захваченную территорию, Табачник баллотируется в депутаты от путинской "единой россии".
"Понабирают гауляйтеров по объявлению, а потом советников и "смотрящих" по всей россии им ищут", - резюмировал Федоров.
Напомним
Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины бывшим министром образования и науки времен януковича - Дмитрием Табачником.
Установлено, что экс-регионал после широкомасштабного вторжения рф активно "консультирует" руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.
В распоряжении СБУ, как сообщается, есть доказательства его тесного сотрудничества с вражескими спецслужбами, среди прочего, были обнаружены "докладные записки" с подробными отчетами о "выполненных заданиях".