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Экс-министр образования Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области и баллотируется в депутаты от "единой россии"

Киев • УНН

 • 380853 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Экс-министр образования Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров и добавил, что Табачник еще и баллотируется в депутаты от "единой россии", передает УНН.

Цитата

"В оккупационном правительстве ВОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник".

Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства януковича дмитрий табачник", - написал Федоров.

Добавим

По словам мэра Мелитополя, Табачник "ничему не учит, но обо всех ошибках балицкого быстренько сообщает кураторам из фсб". Кроме того - чтобы эффективнее контролировать захваченную территорию, Табачник баллотируется в депутаты от путинской "единой россии".

"Понабирают гауляйтеров по объявлению, а потом советников и "смотрящих" по всей россии им ищут", - резюмировал Федоров.

Напомним

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины бывшим министром образования и науки времен януковича - Дмитрием Табачником.

Установлено, что экс-регионал после широкомасштабного вторжения рф активно "консультирует" руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

В распоряжении СБУ, как сообщается, есть доказательства его тесного сотрудничества с вражескими спецслужбами, среди прочего, были обнаружены "докладные записки" с подробными отчетами о "выполненных заданиях".

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