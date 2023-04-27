СБУ разоблачила главу райсуда на Полтавщине, которая оказалась российским агентом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. СБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая работала на фсб и «сливала» данные о защитниках Мариуполя. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службы безопасности Украины.
Детали
Руководительницу Полтавского районного суда, фсб завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. На российскую спецслужбу чиновница вышла по собственной инициативе в начале полномасштабного вторжения рф. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.
После захвата южного города женщина добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области. Там она «познакомилась» с представителем фсб и дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.
Цитата
"Установлено, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения «Азов» из Мариуполя в район Мангуша. Тогда по ее «наводке» захватчики пытались выявить местонахождение украинских военных. Кроме того, предательница призывала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними. Если слышала возражения – «сдавала» людей в российские карательные органы", - сообщает СБУ.
Летом 2022 года чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу и поэтапно задокументировали преступные действия.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения ˗ содержание под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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