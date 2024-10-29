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Биржа Благотворительности "ДоброДій" собирает 300 тыс. грн на лечение 4-летнего сына украинского военного

Биржа Благотворительности "ДоброДій" собирает 300 тыс. грн на лечение 4-летнего сына украинского военного

Киев  •  УНН

07:05 • 5204 просмотра

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" собирает 300 тыс. грн на реабилитацию 4-летнего Ярослава Ермолина в центре "Нодус". Мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна, пока его отец воевал в Донецкой области.

Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, открыла сбор средств на лечение и восстановление 4-летнего сына украинского военного, который выпал из окна пятого этажа и получил многочисленные травмы, пишет УНН

Трагедия произошла 19 сентября в семье Игоря Ермолина, бойца штурмовой бригады "Ярость" полка "Цунами". Его 4-летний сын Ярослав случайно выпал из окна пятого этажа и получил многочисленные тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы двух ног и руки, разрыв селезенки и травмы легких.

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Отец в это время выполнял боевые задачи в Донецкой области, поэтому не сразу узнал о том, что произошло с сыном. Маленького Ярослава доставили в реанимацию детской областной больницы в Одессе, где благодаря профессионализму команды врачей, мальчика удалось спасти.

"С тех пор прошел месяц и сейчас Ярослав уже начал дышать самостоятельно, без искусственной вентиляции, открыл глаза и большую часть времени находится в сознании. Мальчик нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации, но в больнице, где он сейчас находится, нет необходимого оборудования", - отметили благотворители.

Врачи советуют родителям продолжать лечение и реабилитацию сына в центре "Нодус", одном из немногих, способных помогать пациентам с такими травмами. Однако бюджет семьи не может этого позволить (стоимость лечения составляет около 10 тыс. грн в день).

"После обследования ребенка, врач отметил, что Ярослав имеет все шансы на выздоровление, но нужно не терять время. Он начал реагировать на звуки, свет и прикосновения, а это значит, что его мозг работает. Ярослав - умный и добрый мальчик, очень ждет возвращения папы со службы. Поддержите семью украинского военного! Помогите спасти сына!" - просят благотворители.

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Биржа Благотворительности открыла целевую банку для помощи Ярославу. Задонатить на этот сбор можно по ссылке - https://send.monobank.ua/jar/5WZw61byja.

Цель проекта: собрать 300 000 грн на оплату 1 месяца восстановительного лечения в научно-практическом центре нейрореабилитации "NODUS".

Реквизиты для оказания благотворительной помощи

Получатель: БФ "БИРЖА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ" ДОБРОДІЙ"

ЕГРПОУ 39308149 р/с

IBAN UA553282090000026002000025224 АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" МФО 328209

Назначение платежа: "Благотворительный взнос для Ермолина Ярослава (проект № 1676)"

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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