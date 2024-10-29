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Біржа Благодійності "ДоброДій" збирає 300 тис. грн на лікування 4-річного сина українського військового

Київ • УНН

 • 13823 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" збирає 300 тис. грн на реабілітацію 4-річного Ярослава Єрмоліна в центрі "Нодус". Хлопчик отримав важкі травми після падіння з вікна, поки його батько воював на Донеччині.

Біржа Благодійності "ДоброДій" збирає 300 тис. грн на лікування 4-річного сина українського військового

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, відкрила збір коштів на лікування та відновлення 4-річного сина українського військового, який випав з вікна п’ятого поверху та отримав численні травми, пише УНН

Трагедія сталася 19 вересня у родині Ігоря Єрмоліна, бійця штурмової бригади "Лють" полку "Цунамі". Його 4-річний син Ярослав випадково випав з вікна п’ятого поверху та отримав численні тяжкі черепно-мозкові травми, переломи двох ніг і руки, розрив селезінки і травми легенів.

Батько в цей час виконував бойові завдання на Донеччині, тому не одразу дізнався про те, що сталося з сином. Маленького Ярослава доставили до реанімації дитячої обласної лікарні в Одесі, де завдяки професійності команди лікарів, хлопчика вдалося врятувати.

"Відтоді минув місяць і зараз Ярослав вже почав дихати самостійно, без штучної вентиляції, відкрив очі і більшу частину часу перебуває у свідомості. Хлопчик потребує подальшого лікування та реабілітації, але в лікарні де він зараз перебуває немає необхідного обладнання", - зазначили благодійники.

Лікарі радять батькам продовжувати лікування і реабілітацію сина в центрі "Нодус", одному з небагатьох, здатних допомагати пацієнтам з такими травмами. Однак бюджет родини не може цього дозволити (вартість лікування становить близько 10 тис. грн на день).

"Після обстеження дитини, лікар зазначив, що Ярослав має всі шанси на одужання, але потрібно не гаяти час. Він почав реагувати на звуки, світло і дотики, а це означає, що його мозок працює. Ярослав - розумний і добрий хлопчик, дуже чекає повернення тата зі служби. Підтримайте родину українського військового! Допоможіть врятувати сина!" - просять благодійники.

Біржа Благодійності відкрила цільову банку для допомоги Ярославу. Задонатити на цей збір можна за посиланням - https://send.monobank.ua/jar/5WZw61byja.

Мета проєкту: зібрати 300 000 грн на оплату 1 місяця відновного лікування у науково-практичному центрі нейрореабілітації "NODUS".

Реквізити для надання благодійної допомоги

Отримувач: БФ "БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ "ДОБРОДІЙ"

ЄДРПОУ 39308149 р/р

IBAN UA553282090000026002000025224 АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" МФО 328209

Призначення платежу: "Благодійний внесок для Єрмоліна Ярослава (проєкт № 1676)"

Лілія Подоляк

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