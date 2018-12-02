У побережья Чили произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в субботу у побережья Чили. Об этом написал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на странице своей пресс-службы, сообщает УНН.
По данным сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 160 км к западу от чилийской столицы Сантьяго. Очаг землетресения находился на глубине 33 км.
Данные о пострадавших или разрушениях не поступало.
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Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу на юге штата Аляска. В стране введено режим чрезвычайного положения.