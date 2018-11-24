Острови Нової Зеландії зближуються після землетрусу

“Землетрус магнітудою 7,8 бала та його афтершоки підняли морське дно на шість з половиною футів, оголюючи водорості покритих каменів та морське життя. Так — з періоду землетрусу острови продовжують повзти ближче один до одного”, — повідомила вчена Сігрун Хрейнсдтотрір з науково-дослідного інституту GNS Science.

ЗМІ повідомляє, що деякі частини островів зблизились майже на 14 дюймів один до одного.

“Північно-східна частина Південного острова, знаходиться майже на 14 дюймів ближче до Веллінгтона... ніж це було до землетрусу”, — йдеться у виданні. Сам Веллінгтон перемістився близько на два дюйми до північного сходу.

Тим часом, місто Кайкоура просунулось приблизно на 6 дюймів на схід, а прибережне місто Бленхейм пересунулось на північний схід на таку ж відстань.

Найбільший зсув стався у розломі Кекеренгу, який, як зазначається, рушив приблизно на 30 футів вздовж самого себе.

GNS Science стежив за геологічними рухами на кількох ділянках Нової Зеландії з землетрусами 2016 року.

Цей землетрус різко змінив ландшафт частини Південного острова та спричинив 25 розломів, згідно з даними інституту. В науково-дослідницькій установі додають, що це “один з найбільш складних землетрусів, який коли-небудь було зареєстровано в усьому світі”.

Як повідомляв УНН, серія землетрусів сталася в Новій Зеландії в липні та вересні цього року.