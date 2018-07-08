Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Нової Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Землетрус магнітудою 6,5 стався в неділю в Тихому океані біля архіпелагу Кермадек у Новій Зеландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
За її даними, епіцентр знаходився в 172 км на північний схід від безлюдного острова л’Есперанс Рок. Осередок землетрусу залягав на глибині 21 км.
Дані про потерпілих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця за 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Рихтера.