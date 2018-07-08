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Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Нової Зеландії

Київ • УНН

 • 8792 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Землетрус магнітудою 6,5 стався в неділю в Тихому океані біля архіпелагу Кермадек у Новій Зеландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.

За її даними, епіцентр знаходився в 172 км на північний схід від безлюдного острова л’Есперанс Рок. Осередок землетрусу залягав на глибині 21 км.

Дані про потерпілих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця за 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Рихтера.

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