Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Нової Зеландії

За її даними, епіцентр знаходився в 172 км на північний схід від безлюдного острова л’Есперанс Рок. Осередок землетрусу залягав на глибині 21 км.

Дані про потерпілих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця за 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Рихтера.