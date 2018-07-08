У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9

По ее данным, эпицентр находился в 172 км к северо-востоку от необитаемого острова Л’Эсперанс Рок. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.