У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье в Тихом океане у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
По ее данным, эпицентр находился в 172 км к северо-востоку от необитаемого острова Л’Эсперанс Рок. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.
Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.